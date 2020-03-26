Kadir Aydar kimdir, kaç yaşında? Ceyhan Belediye Başkanı neden görevinden alındı? Kadir Aydar hangi partiden?

Kadir Aydar kimdir? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti. Kadir Aydar'ın mazbatasının neden iptal edildiği ve hayatı gündeme geldi. Peki Kadir Aydar neden görevinden alındı? Detaylar haberimizde...

Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedildi. Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. Kadir Aydar’ın yerine gelecek isim, Ceyhan Belediye Meclisi’nde yapılacak seçimle belirlenecek.

KADİR AYDAR KİMDİR?

Kadir Aydar, 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Aydar, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı. Sonrasında ise öğrenim hayatına Çukurova Üniversitesi Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.