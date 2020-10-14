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14.10.2020 - 14:52 |

Kadir Şeker ne kadar ceza aldı, kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı ve davasıyla ilgili son dakika ayrıntıları...

Kadir Şeker olayı ile ilgili son dakika gelişmesi gündeme geldi. Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu. Peki Kadir Şeker ne kadar ceza aldı?

Kadir Şeker ne kadar ceza aldı, kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı ve davasıyla ilgili son dakika ayrıntıları...

Kadir Şeker olayı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Son dakika gelen habere göre, Kadir Şeker'in cezası belli oldu.Son dakika haberi sonrasında Kadir Şeker olayı ile ilgili detaylar gündemde araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Şeker ne kadar ceza aldı?

KADİR ŞEKER NE KADAR CEZA ALDI?

Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

KADİR ŞEKER KAÇ YAŞINDA?

Kadir Şeker, 2000 yılında doğdu.

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