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31.01.2020 - 17:56 | | DHA

Kafa kafaya çarpıştılar! Yaralılar var

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar! Yaralılar var

Kaza, Diyarbakır- Gerger Karayolu'nun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Ayhan Gül yö 02 BD 048 plakalı otomobil ile Hikmet Dursun yönetimindeki 02 AD 531 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Ayhan Gül, Saadet Gül, Hikmet Dursun ve Lokman Dursun yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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