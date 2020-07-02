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02.07.2020 - 17:45 | | İHA

Kafasını kaldırıp saate bakan telefonuna sarıldı! Aydın'da hava sıcaklığı çıldırdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Basra Alçak Basıncı sebebiyle artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken, termometreler 52 dereceyi gördü. Vatandaşlar sıcak nedeniyle sığınacak yer aradı.

Kafasını kaldırıp saate bakan telefonuna sarıldı! Aydın'da hava sıcaklığı çıldırdı

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın’da etkili olmaya devam ediyor. Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı il genelinde Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre, öğlen saatlerinde 52 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi ağaç gölgelerine sığınmakta buldu. Dışarı çıkan pek çok vatandaşın şapka ve güneş gözlüğü taktığı gözlendi. Termometrelerin 52 dereceyi göstermesini fark eden bazı vatandaşlar da fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Kafasını kaldırıp saate bakan telefonuna sarıldı Aydında hava sıcaklığı çıldırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerine göre, sıcak hava önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek. Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 36 derece olduğu Aydın’da uzmanlar hafta başına kadar devam etmesi beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşlara öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Kafasını kaldırıp saate bakan telefonuna sarıldı Aydında hava sıcaklığı çıldırdı

Gelin ve damat ölümden döndüABD'de bir halk plajındaki kayalıklarda düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı. Cankurtaranlar çiftin yardımına koştu. O anlar ise kameralara yansıdı.
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