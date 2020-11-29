Kafasını kek makinesine kaptıran işçi feci şekilde can verdi!

Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Mesut Kara, çalışmakta olan kek makinesine kafasını kaptırdı.
Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Yer yine Esenyurt! 'Miss Uganda'dan sonra bir şok dahaİstanbul Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor.