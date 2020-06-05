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05.06.2020 - 17:07 | | DHA

Kafe, restoran ve kıraathanelere korona denetimi

Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında Bağcılar’da geçici olarak kapanan ve normalleşme süreci çerçevesinde 1 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işletmeler denetlendi.

Kafe, restoran ve kıraathanelere korona denetimi

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da katıldığı denetimlerde işletmelerin İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye uyulup uymadığı kontrol edildi. Yetkililer, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa-sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde inceledi. Uygulama sırasında kurallara riayet etmeyenler hakkında da işlem yapıldı.

“DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Bağcılar Belediyesi Zabıta Amiri Ömer Doğan denetimlerin çok sıkı tutulduğunu ve devam edeceklerini belirtti. Doğan, “Denetlemelerimiz sıkı geçti. Açma kapama saatleri ve Covid19 tedbirleri kapsamında denetimlerimizi yaptık. Sosyal mesafe kontrollerimiz oldu. Gerekli yerlerde idari para cezası uygulandı. Komisyonumuzu kurduk. Kısıtlama kalktı ve işletmeler açıldı. Komisyonumuzla beraber uyulması gereken kurallar kontrol ediliyor. Ufak tefek eksiklikler var. O eksiklikleri gidermeleri için ilk gün uyarılarımızı yapıyoruz. İkinci gelişimizde eğer tamamlanmamışsa gerekli işlemleri yapıyoruz. Denetimlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

 

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