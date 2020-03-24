Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken vaka sayısı da gün geçtikçe artıyor. İçişleri bakanlığı geçen hafta tedbirler kapsamında kafelerin ve spor salonlarının geçici süreyle kapatıldığını duyurmuştu. Şimdi binlerce iş yeri sahibi Kafeler, internet cafeler, spor salonları ne zaman açılacak? Tarih belli mi? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, internet cafeler, spor salonlarının ne zaman açılacağına dair İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayımlanmış değil. Yasaklar devam ediyor.

Genelgeler ile; gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.