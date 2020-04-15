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15.04.2020 - 10:08 | | DHA

Kafeye şok baskın! Sanal tombala oynarken yakalandılar

Corona virüs tehdidi nedeniyle kapatılan iş yerleri arasında bulunan bir internet kafede zabıtanın mührünü sökerek sanal tombala oynayan 8 kişi yakalandı.

Kafeye şok baskın! Sanal tombala oynarken yakalandılar

İstanbul Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek, Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir internet kafeyi denetledi. Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekip, bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan toplam 8 kişi olduğunu belirledi. Bu kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na aykırı hareket etmek suçundan 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi.

İşletme sorumlusu Ö.K. iş yeri ruhsatını ibraz edemeyince Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerine bilgi verildi. Yapılan incelemede bu iş yerinin daha önce de mühürlendiği, mührün söküldüğünü belirledi. Kafe yeniden mühürlenirken, iş yeri sorumlusu gerekli işlemler için toplam 6 harddisk ile birlikte Kıraç Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Corona günlerinde maskeli nikahErzurum'da nikah masasına oturan Hülya Aydın ve Mustafa Ceral, maskeleriyle 'evet' dedi. Nikaha katılanlar, kutlamayı sosyal mesafeyi gözeterek yaptı.
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