Kağıthane'de dehşet! Nakliye kamyoneti 10 metreden düştü

Olay, Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi Zeybek Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Merve Kaya isimli kadın, taşınmak için nakliye firmasıyla anlaştı.
Eşyalar yüklendiği sırada kamyonet birden hareket etti ve yaklaşık 10 metreden boş alana düştü. Kamyonun içinde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, firma çalışanları kamyonetin arkasından koştu. Evini taşıyan Merve Kaya eşyaların halini görünce gözyaşlarına boğuldu.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
38 ilde aynı zincir marketin şubelerini soydu! ‘Market faresi’ yakalandıKaraman’da bir market zincirinden 2 cep telefonu çaldıktan sonra Doğan Şimşek (35), yakalandı. Çevresinde 'Market faresi' lakabıyla tanınan Şimşek'in, 38 ilde aynı marketin şubelerinden hırsızlık yaptığı saptandı. Şimşek'in ayrıca bir süre, zincir marketin bir şubesinde çalıştığı tespit edildi.