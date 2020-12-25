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25.12.2020 - 13:01 | | DHA

Kağıthane'de dehşet! Nakliye kamyoneti 10 metreden düştü

İstanbul Kağıthane'de eşya yüklü nakliyat kamyonunun 10 metre yükseklikten boş alana düştü. Eşyaları taşınan kadın gözyaşlarına boğulurken, kamyonetin düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane'de dehşet! Nakliye kamyoneti 10 metreden düştü

Olay, Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi Zeybek Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Merve Kaya isimli kadın, taşınmak için nakliye firmasıyla anlaştı.

Eşyalar yüklendiği sırada kamyonet birden hareket etti ve yaklaşık 10 metreden boş alana düştü. Kamyonun içinde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, firma çalışanları kamyonetin arkasından koştu. Evini taşıyan Merve Kaya eşyaların halini görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kağıthanede dehşet Nakliye kamyoneti 10 metreden düştü

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

 

 

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