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23.01.2021 - 18:16 | | DHA

Kağıthane'de İETT şoförüne saldırmışlardı! Flaş gelişme

Kağıthane'de İETT şoförü ve oğlunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Kağıthane'de İETT şoförüne saldırmışlardı! Flaş gelişme

Kâğıthane'de önceki gün İETT şoförü Eyüp Durgun ve oğlu, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darbedilmişti. Otobüs şoförünü darbeden S.A., R.V., Y.K. ve  H.B., gözaltına alındı. "Kasten Yaralama" ve "Mala Zara Verme" suçlarından gözaltına alınan S.A., R.V., Y.K., ve H.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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