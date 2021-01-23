Kağıthane'de İETT şoförüne saldırmışlardı! Flaş gelişme

Kâğıthane'de önceki gün İETT şoförü Eyüp Durgun ve oğlu, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darbedilmişti. Otobüs şoförünü darbeden S.A., R.V., Y.K. ve H.B., gözaltına alındı. "Kasten Yaralama" ve "Mala Zara Verme" suçlarından gözaltına alınan S.A., R.V., Y.K., ve H.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.