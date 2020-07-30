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30.07.2020 - 04:29 | | DHA

Kağıthane'de silahlı kavga: 6 Yaralı

Kağıthane'de 15 kişiden oluşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.

Kağıthane'de silahlı kavga: 6 Yaralı

Olay, saat 02.30 sıralarında Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 kişiden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga'da gruptakilerden bazıları silahla ateş açtı bazıları ise bıçakla saldırdı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Çevredekiler ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenilirken, çevrede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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