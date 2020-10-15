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15.10.2020 - 09:54 | | DHA

Kağıthane'de sokak ortasında intihar etti

Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi, bir anda üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayı çıkararak kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki Muhammed Yerlikaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşlarının iddiasına göre Yerlikaya, sosyal medyadan "Beni Böyle Hatırlayın" dedikten sonra intihar etti.

Kağıthane'de sokak ortasında intihar etti

Olay saat 05.45 sıralarında Yeşilce Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen 25 yaşındaki Muhammed Yerlikaya, üzerinde bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, Sağlık ekipleri Yerlikaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 25 yaşındaki Muhammed Yerlikaya'nın intihar ettiği silah ise hemen cesedinin yanında bulundu. Yeşilce Mahallesi'nde uzun yıllar yaşadığı öğrenilen Muhammed Yerlikaya'nın babasının da aynı mahallede esnaf olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BENİ BÖYLE HATIRLAYIN"

Olayın duyulmasının ardından olay yerine gelen Muhammet Yerlikaya'nın arkadaşları, Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından "Beni böyle hatırlayın" dedikten sonra intihar ettiğini iddia etti.

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