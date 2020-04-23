Kağnı Ne Demek? Tdk'ya Göre Kağnı Arabası Ve Kağnı Gibi Gitmek Ne Demektir?

Kağnı, tek bir anlamı bulunan kelimeler arasında yer almaktadır. İlkel zamanda kullanılan bir arabayı temsil eden bu sözcüğe kağnı arabası da denilmektedir. Kağnı arabasının yavaş olması sebebiyle “kağnı gibi gitmek” deyimi de oluşmuştur.

Kağnı Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. İki ay da dört tekerli, tekerleği dingil ile beraber dönen öküz arabası.

2. Dağlık alanda ya da kırsal bölgelerde kullanılan ilkel araba.

Kağnı arabası: Önüne manda ya da öküz sürülerek kullanılan eski ve ilkel araba.

Kağnı gibi gitmek: Çok ağır hareket etmek, yavaşça gitmek.

Kağnı mazısı: Kağnı arabasının iki tekerleğini bağlayan, tekerleklerle birlikte dönen, yontulmuş kütük parçası.

Kağnıyla tavşan avına çıkmak: Bir işin tamamlanmaması için bahane uydurmak, ayak sürümek.