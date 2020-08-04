Kahraman Ç128 müze gemi oldu

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 37 yıl hizmet verdikten sonra hizmet dışına ayrılan Ç128 kodlu çıkarma gemisi TCG Işın tarafından KKTC’ye götürülürken, çıkarmanın yapıldığı Yavuz plajında sergilenecek. Kıbrıs Türk Şehitlikleri İmar ve Milli Parklar Vakfı, “Çıkarma gemisi 20 Temmuz’un kahramanlık abidesi olarak ada halkına hizmet verecek” dedi.

Harekâtın 46. yılı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs adasında yaşayan Türklere özgürlük ve barış getirmek için düzenlediği askeri çıkarmanın 46’ncı yılı kutlanacak. Her yıl bir dizi anma etkinliği ve törenlerle kutlanan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümünde, harekât sırasında kullanılan çıkarma gemisi müze gemi olarak hizmete sokulacak.

Çıkarma sonrasında 1977 yılında İstanbul Taşkızak Tersanesi’nde yapılan Ç128, donanmada 37 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra 27 Haziran 2014 tarihinde hizmet dışına çıkartılmıştı. MSB İstanbul Tersane Komutanlığı’nda onarılan ve isminin başına Müze Gemi (M/G) kazanan Ç128, Kıbrıs Türk Şehitlikleri İmar ve Milli Parklar Vakfı’nın girişimleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Komutanlığı’na hibe edildi.

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak adaya Türk askerinin yanı sıra tank gibi zırhlı araçlar ve silah taşıyan çıkarma gemileriyle aynı özellikleri gösteren Ç128, müze gemi olarak harekâtı hatırlatacak.

Gaziler uğurladı

Tarihe tanıklık eden gemi geçtiğimiz günlerde Kıbrıs çıkarmasına katılan gaziler tarafından uğurlanarak yola çıktı. Akdeniz çanağının en etkin kurtarma filosuna sahip Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı A 583 borda numaralı TCG Işın tarafından çekilerek KKTC’ye götürülen Ç128, çıkarmanın yıldönümünden itibaren Yavuz plajında sergilenecek.

Yazışmalar 3 yıl sürdü

Kıbrıs Erenköy Mücahitleri Derneği’nin daha işlevsel olması için dönüştüğü Kıbrıs Türk Şehitlikleri İmar ve Milli Parklar Vakfı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na gerekli başvuruyu yaptıktan sonra yazışmalar yaklaşık üç yıl sürdü. Yazışmalar sonrasında çıkarma gemisinin adaya kazandırıldığı belirtildi.