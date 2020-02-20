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20.02.2020 - 13:29 |

Kahraman Ömer Halisdemir'in bugün doğum günü... Ömer Halisdemir kimdir?

15 Temmuz hain darbe girişimine kahramanca karşı çıkan, darbecilerin Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmesine izin vermeyip şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in bugün doğum günü... Sevenleri demokrasi şehidini özlemle anarken hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar ise Ömer Halisdemir kimdir? sorusunu soruyor.

Kahraman Ömer Halisdemir'in bugün doğum günü... Ömer Halisdemir kimdir?

 

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in bugün doğum günü... Kahraman Ömer Halisdemir bugün yaşasaydı 46 yaşına basacaktı.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974’te Bor, Niğde’de doğmuş, 16 Temmuz 2016 Gölbaşı, Ankara’da hayatını kaybetmiş Türk askeridir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıydı. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi.

Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde’nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu’da okul sonralarında çobanlık yaptı.Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir’in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan’da görev yapmıştı.

ÖLÜMÜ

16 Temmuz 2016’da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi’nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir’in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş; otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanmıştır.

ANISI

Halisdemir’in vurulduğu nokta özel bir kaplama ile koruma altına alınarak çiçeklerle süslendi. Dursun Ali Erzincanlı, Halisdemir’in öldürülmesi sonrasında kendisine atfen “30 Kuş” adlı bir şiir yazdı ve bu şiire bir klip çekildi. Ömer Halisdemir’i anlatan “30 Kuş” adlı şiirle aynı isme sahip bir kısa bir film de yapıldı. Ağustos 2016’da Toroslar, Mersin’deki Şehitler Parkı’na kaide ve gövde uzunluğunun toplamı 4.60 metre olan bir heykeli dikildi. Daha sonra Türkiye’deki birçok meydan, cadde, okul ve öğrenci yurdu gibi yerlere kendisinin adı verildi. Ayrıca Niğde’de kendisi için bir hatıra ormanı da oluşturulmuş ve şehirdeki üniversiteye de adı verilmiştir.

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