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05.10.2020 - 17:17 | | DHA

Kahramana veda! Eşini asker üniformasıyla uğurladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın cenazesi memleketi Hatay'a getirildi.

Şehit Hüseyin Yırtıcı için ilçedeki Mahmutlu Münümin Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile ilçe protokolü ve şehit yakınları katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Hüseyin Yırtıcı, gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 aylık hamile Hazal Yırtıcı, eşini asker üniforması ile uğurladı.

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