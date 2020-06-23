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23.06.2020 - 06:59 |

‘Kahramanlara destek çocuklarına gelecek’

Siemens Türkiye, Kovid-19 salgınında vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere salgın döneminde korona virüse yakalanıp vefat eden tüm bireylerin çocuklarına destek olmak için Türk Eğitim Vakfı ile iş birliği yaparak #BeraberceGeleceğe Projesi’ni hayata geçirdi.

‘Kahramanlara destek çocuklarına gelecek’

 

Proje kapsamında Siemens A.Ş., Siemens Healthineers, Siemens Energy, Siemens Mobility, SFS ve Flender çalışanlarının gönüllü katılımı ile bağış toplanacak. Şirket çalışanlarının bağışlarıyla hayat bulacak projede toplanan meblağ kadar, Siemens Caring Hands Vakfı da nakdi destek sağlayarak bağış miktarını ikiye katlayacak ve TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na aktaracak. Siemens Türkiye İletişim Direktörü Gizem Keçeci, “Siemens Türkiye olarak topluma fayda, insana değer anlayışıyla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor, desteğimizi bu pandemi döneminde de artırarak sürdürüyoruz” dedi.

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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