23.06.2020 - 14:44 | | DHA
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin corona testi pozitif çıktı!
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğuna yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evlerinde tedaviye alınan Koç ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Koç'un özel kaleminde görevli 2 çalışan ile şoförü de 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, idari bina ve lojmanlarda karantina uygulanması olmadığı belirtildi.