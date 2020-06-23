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23.06.2020 - 14:44 | | DHA

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin corona testi pozitif çıktı!

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin corona testi pozitif çıktı!

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğuna yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evlerinde tedaviye alınan Koç ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Koç'un özel kaleminde görevli 2 çalışan ile şoförü de 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, idari bina ve lojmanlarda karantina uygulanması olmadığı belirtildi.

 

 

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