MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı!
ABONE OL
21.10.2020 - 15:42 | | DHA

Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, dağlık bölgedeki orman alanında yangın çıktı. Alevler, havadan helikopter desteğiyle söndürülürken, 1 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı!

Sumaklı Mahallesi Bereket Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 1 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

 

 

Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili olduAntalya'da sağanak ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde yağmur ve rüzgar etkili oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Genç kızı taciz eden zanlıdan iğrenç savunma!

Genç kızı taciz eden zanlıdan iğrenç savunma!

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

KPSS sonuçları bugün açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak 2020? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı için tıkla!

KPSS sonuçları bugün açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak 2020? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı için tıkla!

Sıradaki Haber