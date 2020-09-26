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26.09.2020 - 14:33 | | AA

Kahramanmaraş'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı: 2'si ağır 14 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı: 2'si ağır 14 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ericek Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, A.B, S.B, A.B, O.B, A.B, Ö.B, Y.B, B.N.B, S.B, E.T, A.T, S.T, B.T. ile M.K. yaralandı.

Kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B. ile E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye komando takviyesi yapılırken mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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