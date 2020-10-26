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26.10.2020 - 11:24 |

Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'maske kullanımını zaafa uğrattığı' gerekçesiyle açık alanda sigara içilmesini yasakladı.

Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı Kahramanmaraş’ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplanan mecliste yeni kararlar alındı. Buna göre meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

 

TOGG'dan yerli otomobil ile ilgili flaş açıklamaTürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter sayfasından batarya paylaşımında bulundu.
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