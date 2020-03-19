KahramanmaraÅŸ Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, geÃ§enÂ pazartesi gÃ¼nÃ¼, Ã¶nceden belirlediÄŸi adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen S.H., Y.B., M.D. ve F.D. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



ÅžÃ¼pheliler, jandarmadaki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â



Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin ocak ve ÅŸubat aylarÄ±nda dÃ¼zenledikleriÂ operasyonlardaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž ve El-Nusra Cephesi 7 ÅŸÃ¼pheli tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.