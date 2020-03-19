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19.03.2020 - 11:28 | | DHA

KahramanmaraÅŸ'ta DEAÅž operasyonu: 4 gözaltÄ±

KahramanmaraÅŸ'ta, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

KahramanmaraÅŸ'ta DEAÅž operasyonu: 4 gözaltÄ±

KahramanmaraÅŸ Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, geÃ§enÂ pazartesi gÃ¼nÃ¼, Ã¶nceden belirlediÄŸi adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen S.H., Y.B., M.D. ve F.D. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼pheliler, jandarmadaki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â 

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin ocak ve ÅŸubat aylarÄ±nda dÃ¼zenledikleriÂ operasyonlardaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž ve El-Nusra Cephesi 7 ÅŸÃ¼pheli tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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