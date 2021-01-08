Kahramanmaraş’ta dehşet! 2 işçi alevler içinde kaldı

Olay, dün öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonundaki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın sırasında alevler, istasyondaki görevli 2 işçinin kıyafetlerini tutuşturdu. Kısa sürede alevlerin arasında kalan işçilere, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

Yanmaktan son anda kurtarılan ve yaralanan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanede tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.