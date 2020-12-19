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19.12.2020 - 02:06 | | AA

Kahramanmaraş'ta drone kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce insansız hava araçlarının (drone) kent genelinde kullanımının, 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta drone kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"20 Aralık 2020 Pazar saat 08.00'den 23 Aralık Çarşamba saat 08.00'e kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun, her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır."

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