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26.11.2020 - 14:02 | | İHA

Kahramanmaraş'ta evlat vahşeti! Annesini öldürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 56 yaşındaki bir kadın, oğlu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü.

Kahramanmaraş'ta evlat vahşeti! Annesini öldürdü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki iki katlı binanın zemin katında oturan anne Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Hakan Ö., annesini bıçakladı. Anne Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri Hakan Ö.'yü gözaltına alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Yurdagül Ö.'nün cansız bedeni, yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraşta evlat vahşeti Annesini öldürdü

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.
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