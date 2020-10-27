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27.10.2020 - 17:59 | | İHA

Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını!

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını!

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki bir fabrikanın depo bölümünde çıktı. Pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ederken, çok sayıda pamuk balyası zarar gördü.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yetkililerden bilgi aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

 

Bakan Berat Albayrak uluslararası yatırımcılara seslendiHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel şirketlerin, içinde bulunulan belirsiz ve zorlu dönemde, Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, değişime açık, şoklara karşı dirençli, güvenilir ve dinamik ortaklara ihtiyacı bulunduğunu belirtti.
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