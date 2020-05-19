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19.05.2020 - 16:29 | | DHA

Kahramanmaraş'ta koru dolu anlar! Kağıt fabrikası alev alev yandı

Kahramanmaraş’taki bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi, müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta koru dolu anlar! Kağıt fabrikası alev alev yandı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu üzerindeki kağıt fabrikasında çıktı. Atık kağıtların depolandığı alandan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerini aradı. İşçiler de söndürme kulelerinden yanan atık kağıt balyalarına, su sıkarak müdahale etti.,

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makineleri yardımıyla yangını söndürmek için çalışma başlattı.

 

 

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