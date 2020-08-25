MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı
ABONE OL
25.08.2020 - 09:40 | | DHA

Kahramanmaraş'ta minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayaya çarpması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Saygılı (42) idaresindeki 46 S 7008 plakalı minibüs Büyükimalı Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mehtap Tıraş (18), Münevver Yüksek (40), Şermin (40), Emine (27), Aysel (38), Hatice (42), Dilan (15), Elif (15), Esma (16) ve Saadet Saygılı (15) yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen Saadet Saygılı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silivri'de feci kaza! Takla attıSilivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İstanbul'u kana bulayacaktı! Uzun namlulu silahla yakalandı

Son dakika! İstanbul'u kana bulayacaktı! Uzun namlulu silahla yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar?

Sıradaki Haber