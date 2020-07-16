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16.07.2020 - 16:14 | | DHA

Kahramanmaraş'ta yanan araca müdahale eden zabıta altınla ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ta, harekat halindeyken yanan araca müdahale eden zabıta memuru Enes Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından altınla ödüllendirildi.

Kahramanmaraş'ta yanan araca müdahale eden zabıta altınla ödüllendirildi

Dün akşam saatlerinde Trabzon Bulvarı'nda, kadın sürücünün kullandığı otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü hemen aracı durdururken, o sırada bulvarda görevli olan trafik zabıtası Enes Doğan hemen aracın motor kaputunu açıp, bir kişinin getirdiği yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti.

Yangını kısa sürede söndüren Enes Doğan, "Otomobilin yandığını görünce hemen sürücü ile yanındaki kişiyi araçtan uzaklaştırdım. Çevredeki vatandaşları da aynı şekilde uzak durmaları konusunda uyardım. Aracın motor kaputunu açıp esnaftan aldığım yangın söndürme tüpüyle aracı söndürdüm" dedi.

Kahramanmaraşta yanan araca müdahale eden zabıta altınla ödüllendirildi

BAŞKAN GÜNGÖR

MOBESE kameralarına da yansıyan olayın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Göngör, Enes Doğan'ı makamına davet edip, altınla ödüllendirdi Güngör, "Enes kardeşimizi tebrik ediyoruz. Dün Trabzon Caddesi’nde yanmakta olan araca hemen müdahale edip, yangın söndürme tüpü ile herhangi bir kaza bela olmadan söndürmüş. Kendisini cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz’’ diye konuştu.

 

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