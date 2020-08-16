Kahreden detay ortaya çıktı! 4 saat önce paylaşmış

Olay, akşam saatlerinde Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Akyaka'nın Akçapınar yönüne bakan sahil kısmında meydana geldi. Denize giren Melike Kaya ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 arkadaşı akıntıya kapıldı. Denizden çıkabilmek için mücadele eden arkadaşlar bir süre suda batıp çıkmaya başladı. Sahilde bulunan vatandaşların olayı fark etmesi üzerine cankurtaranlar Kaya'nın 2 arkadaşını kıyıya çıkarttı. Sudaki çırpınışları kesilen Kaya ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Öte yandan, Melike Kaya'nın olaydan 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.