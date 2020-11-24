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24.11.2020 - 18:45 | | DHA

Kahreden haber! Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

Silivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Yolcu Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir prefabrik evde çıktı. Avcılar'da yaşayan aile, Değirmenköy'de bulunan evlerine geldi. Anne Çiğdem S. ve baba Nihat S. bahçede bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede prefabrik evi sararken 16 yaşındaki A.S ve 7 yaşındaki İ.S evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahreden haber Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

MAHSUR KALAN ABİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, mahsur kalan çocukların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından evin içine giren itfaiye ekipleri, abi kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

ACILI ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Çiğdem S., sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan annenin, Annem gelin hadi bekliyorum" feryatları bekleyenlerin yüreğini dağladı. Baba Nihat S. de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yangının çıktığı evde incelemeleri devam ediyor.

Kahreden haber Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.
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