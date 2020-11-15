Kahreden haber! Geriye bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kaldÄ±

Kaza, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Seyhan ilÃ§esi BÃ¼yÃ¼kdikili Mahallesi Tapantepe Yolu'nda meydana geldi. YÃ¼rÃ¼me engelli HÃ¼seyin KarlÄ±lar'a, akÃ¼lÃ¼ tekerlekli sandalyesi ile yol kenarÄ±nda ilerlerken plakasÄ± alÄ±namayan bir kamyon Ã§arpÄ±p, kaÃ§tÄ±. Sesi duyup, yardÄ±ma koÅŸan Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, KarlÄ±lar'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. Kaza sÄ±rasÄ±nda akÃ¼lÃ¼ tekerlekli sandalyenin parÃ§alanarak yÃ¼zlerce metre uzaÄŸa savrulduÄŸu dikkat Ã§ekti.

MASKESÄ°Z TOPLANDILAR

KazayÄ± duyup, olay yerine gelen onlarca mahalle sakininin koronavirÃ¼s tedbirlerini hiÃ§e sayÄ±p, maske takmadÄ±klarÄ± ve sosyal mesafe kuralÄ±na uymadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahalle sakinleri, polisin uyarÄ±sÄ± sonrasÄ± kaza yerinden uzaklaÅŸtÄ±.Â

Polis, HÃ¼seyin KarlÄ±lar'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ yakalamak iÃ§inÂ Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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