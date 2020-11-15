Kahreden haber! Geriye bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kaldÄ±

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15.11.2020 - 22:17 | | DHA

Kahreden haber! Geriye bu görüntü kaldÄ±

Adana'da akÃ¼lÃ¼ tekerlekli sandalye ile yol kenarÄ±nda ilerleyen yÃ¼rÃ¼me engelli HÃ¼seyin KarlÄ±lar'a (49), kamyon Ã§arptÄ±. ParÃ§alanan engelli sandalyesi yÃ¼zlerce metre uzaÄŸa savrulan KarlÄ±lar olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, kazadan sonra durmayÄ±p olay yerinden kaÃ§an kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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Kaza, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Seyhan ilÃ§esi BÃ¼yÃ¼kdikili Mahallesi Tapantepe Yolu'nda meydana geldi. YÃ¼rÃ¼me engelli HÃ¼seyin KarlÄ±lar'a, akÃ¼lÃ¼ tekerlekli sandalyesi ile yol kenarÄ±nda ilerlerken plakasÄ± alÄ±namayan bir kamyon Ã§arpÄ±p, kaÃ§tÄ±. Sesi duyup, yardÄ±ma koÅŸan Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, KarlÄ±lar'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. Kaza sÄ±rasÄ±nda akÃ¼lÃ¼ tekerlekli sandalyenin parÃ§alanarak yÃ¼zlerce metre uzaÄŸa savrulduÄŸu dikkat Ã§ekti.

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MASKESÄ°Z TOPLANDILAR

KazayÄ± duyup, olay yerine gelen onlarca mahalle sakininin koronavirÃ¼s tedbirlerini hiÃ§e sayÄ±p, maske takmadÄ±klarÄ± ve sosyal mesafe kuralÄ±na uymadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahalle sakinleri, polisin uyarÄ±sÄ± sonrasÄ± kaza yerinden uzaklaÅŸtÄ±.Â 

Polis, HÃ¼seyin KarlÄ±lar'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ yakalamak iÃ§inÂ Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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Bakan Koca, KKTC'de LefkoÅŸa Acil Durum Hastanesi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸtuSaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, "Bu hastanelerimiz, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nin saÄŸlÄ±k sistemini güçlendiren müstesna yapÄ± taÅŸlarÄ± olacaktÄ±r. Her iki saÄŸlÄ±k tesisinin de KÄ±brÄ±s Türkü kardeÅŸlerimizin saÄŸlÄ±k ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama konusunda önemli bir hizmeti ifa edeceÄŸine inanÄ±yorum." dedi.
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