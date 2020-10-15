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15.10.2020 - 16:30 | | DHA

Kahreden manzara! Yardıma koşan dondu kaldı

Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi’ne bağlı Evde Sağlık Hizmeti ekibinin içerisinde bulunduğu hafif ticari araçla, karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, bir ay önce baba olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Erdi Güleç (29) hayatını kaybetti.

Kahreden manzara! Yardıma koşan dondu kaldı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne bağlı Evde Sağlık Hizmeti ekibini taşıyan Yunus Ekşi (25) yönetimindeki 16 AHV 686 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Erdi Güleç’in kullandığı 16 AC 6786 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Erdi Güleç otomobilde sıkışırken, otomobilde bulunan Okan Çiloğlu (28) ile hafif ticari araçtaki Yunus Ekşi ve Semanur Sarıgül (26) yaralandı. 

10 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde, 5 Ekim’de doğum gününü kutlayan ve bir ay önce baba olduğu öğrenilen fabrika işçisi Erdi Güleç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Erdi Güleç’in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının inlemesinin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Güleç’in cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden manzara Yardıma koşan dondu kaldı

Kahreden manzara Yardıma koşan dondu kaldı


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