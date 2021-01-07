Kahreden ölüm! Ablanın feryadı yürek yaktı

Olay, geçen hafta perşembe günü, ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar (17),, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile yürüdüğü sırada kaldırımda aniden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı.

Ağır yaralanan Konyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 6 gündür tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



GÖZYAŞLARI VE FERYATLARLA TOPRAĞA VERİLDİ



Konyar'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Erbaa ilçesine getirildi. Büşra'nın cenazesi helallik alınması için Mimar Sinan Mahallesindeki baba ocağında getirildi. Burada Büşra'nın anne- babası ile ablası Esma Konyar büyük üzüntü yaşadı. Büşra'nın ablası Esma Konyar helallik alınmasının ardından cenaze kaldırılırken "Bizi birbirimizden ayırmayın" diye feryat ederek gözyaşı döktü. Büşra'nın cenazesi daha sonra Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazına Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız, Büşra'nın okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı önce Erbaa ilçesi Müftülük Vaazi Duran Ali Durupınar vatandaşlara bilinçsizce silah ateşlenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Cenaze namazının ardından Hanife Büşra Konyar gözyaşlarıyla Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

'BU OLAY SON OLSUN'



Büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Büşra ve ailesini yakından tanıyordum. Duyduğumda çok üzüldüm. Çok iyi bir kızdı. Herkes tarafından sevilen birisiydi. Sürekli ders çalışan bir kızımızdı. Bu olay inşallah ibret olur. Ben tüm vatandaşlardan rica ediyorum, silahı poligonlarda kullansınlar. Bu olay son olsun. Bu olay bu durumu bitirsin. Silahlar artık sevinçte kullanılmasın, eğlencede kullanılmasın. Bu canımızı sıkan durum son olsun" dedi.



Büşra Konyar'ın sınıf arkadaşı Tuğba Karadağ ise, "Çok iyi biriydi. Duyduğumda inanamadım. Doğru değildir diye ümit ettim. Çok üzüldüm. Dersleri çok iyiydi. Sınıfta okulda herkes tarafından sevilen bir arkadaşımızdı. İnşallah Allah cennetine alır" diye konuştu.



Olayın ardından polisin yoğun çalışması sonucu yakalanan silahla ateş açtığı tespit edilen şüpheli Ömer Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU



Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar’ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Programda Zeki Müren'in 'Pranga' adlı şiirini seslendiren genç kızın "Yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı" bölümünü söylediği anlar ve program sonunda yaptıkları selamlama anları görüntülere yansıdı.