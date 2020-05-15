Kahta’da, 2 yerleşim yerinde karantina süresi uzadı

Kahta Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kahta ilçesinde daha önce koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alınan Cumhuriyet Mahallesi 1305, 1302 ve 1303. sokak aralığında kalan bölgesinde ve Turgut Özal Mahallesi 7009 nolu sokakta yeni vakaların görüldü. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina tedbirleri sona eren sokaklarda yeni vakaların çıkması nedeniyle süre 14 gün daha uzatılmasına karar verildi" denildi.
1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.