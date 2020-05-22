22.05.2020 - 10:30 | | DHA
Kahvede yakalanan 12 kişiye 37 bin 800 TL ceza!
Bitlis’in Tatvan ilçesinde, kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalanan 12 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 TL ceza kesildi.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, corona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanede okey oynandığını belirledi.
Kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 12 kişiyi okey oynarken yakaladı. Toplam 37 bin 800 TL ceza kesildi. Sahibi hakkında işlem yapılan kahvehane belediye ekiplerince mühürlendi.
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