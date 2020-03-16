MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahvehanede silahlı kavga!
ABONE OL
16.03.2020 - 14:11 | | DHA

Kahvehanede silahlı kavga!

Bursa’da Emir D., alacak verecek meselesi nedeniyle kahvehanede tartıştığı Aydın Yılmazer'i (65) tabanca ile vurdu. Emir D. olay yerinden kaçarken, Yılmazer hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahvehanede silahlı kavga!

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. Aydın Yılmazer, kahvehanede oturduğu sırada yanına, iddiaya göre daha önceden birlikte iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan Emir D. geldi. Bir süre konuşan ikili tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emir D., belinden çıkardığı tabancayla Aydın Yılmazer'e ateş etti. Sol bacağından yaralanan Yılmazer, kanlar içinde yere yığılırken, Emir D. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmazer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yılmazer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, sosyal medyada yayılan sahte belgeleri ve koronavirüsün hangi yüzeylerde ne kadar yaşayabildiğini 5 Dakika'da anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli’de zincirleme kaza! Yaralılar var

Kocaeli’de zincirleme kaza! Yaralılar var

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

Sıradaki Haber