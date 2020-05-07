Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahvehaneler hangi tarihte, ne zaman açılacak?

Kahvehaneler ne zaman açılıyor? sorusunun cevabı gündemde merak ediliyor. AVM ve berberlerin açılacağı tarih paylaşıldı. Berberlerin açılacağı tarihin belli olmasıyla birlikte kahvehanelerin ne zaman açılacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde şu bilgileri verdi:

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahvehanelerin durumu ile ilgili net bir tarih henüz belli olmadı. Ancak açıklandığı zaman haberde yer alacak.