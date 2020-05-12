Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahveler ne zaman açılacak?

Corona virüsü tablosunda iyileşme sürüyor. İyileşme sürdükçe birçok adım atılıyor. AVM'ler açıldı, berber ve kuaförler kapılarını müşterilerine açtı. Şimdi diğer mekanların ne zaman açılacağı merak edilirken en çok sorulardan biri de 'Kahvehaneler ne zman açılıyor?' şeklinde...

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kahvehanelerin ne zaman açılacağına ilişkin net bir tarih verilmiş değil. Normalleşme planının haziran ayında aşamalı hayat geçecek olması sebebiyle kahvehanelerin de haziran gibi açılması bekleniyor.