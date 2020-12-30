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30.12.2020 - 12:30 | | DHA

Kahvehaneye kumar baskını! Polisi görünce iş yerine saklandılar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, kumar oynadıkları kahvehaneye gelen polisleri görünce hızla çıkıp, karşıdaki iş yerine saklanan 27 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza kesildi.

Kahvehaneye kumar baskını! Polisi görünce iş yerine saklandılar

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi’nde bulunan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Kapıyı açan kahvehane sahibi Ö.D. alkol aldığını, kumar oynayan kimsenin olmadığını söyledi. Ancak polis, içeride çok sayıda mont ve çay bardağı olduğunu fark etti.

Kahvehanenin karşısında bulunan iş yerinden de sesler geldiği duyuldu. Polis, iş yerine girdiğinde saklanan 26 kişiyi buldu. Kahvehane sahibi ile 26 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza kesildi.

Ayrıca kumar oynadığı saptanan ve üst aramasında uyuşturucu bulunan C.Ş. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak' soruşturma başlatıldı.

 

 

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