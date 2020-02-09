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09.02.2020 - 13:30 | | DHA

Kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı

Ankara'da kaldırımda yürüyen kadını bir süre takip ederek, 'yankesicilik' yöntemiyle telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı.

Kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı

Ankara'da yaşayan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kadın, Ulus'ta kaldırımda yürüdüğü sırada telefonunu kaybettiği gerekçesi ile polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek kadının telefonunun iki erkek tarafından, 'yankesicilik' yönetimiyle çalındığını belirledi. Görüntüde, iki zanlının bir süre takip ettikleri kadına yaklaşarak cebindeki telefonu çaldıkları görüldü. Polis, kimlikleri belirlenen iki zanlıyı yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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