Kalk Gidelim oyuncuları kimler, Kalk Gidelim nerede çekiliyor?

Kalk Gidelim dizisinin ikinci sezon özeti yayınlandı. TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kalk Gidelim'in oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor. Peki Kalk Gidelim yeni bölümlerde neler olacak? İşte dizi hakkında sık sık araştırılan soruların cevapları...

KALK GİDELİM OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Varlıer, Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Erkan Sever, Hayrettin Karaoğuz, Kerem Kupacı, Yıldız Kültür

KALK GİDELİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri Ege bölgesinde başlayan dizi, konu ve olay örgüsüne bağlı olarak farklı bölgeleri de kapsıyor. Dizinin sahnelerinin çoğu Muğla'da çekiliyor. Muğla'nın Saburhane ve Yeşilyurt mahallelerini set olarak kullanan dizinin ekibi yeni bölümler için bu bölgede çekimlere devam ediyor.

KALK GİDELİM İKİNCİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yıllarca zengin bir hayat yaşadıktan sonra iflas edip baba ocağına dönen Mustafa Ali, karısı Nurcan’ın baskıları sonucu İstanbul’a geri dönüyor.

Tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Ali ve Nurcan çiftini İstanbul’da neler bekleyecek?

Köyden gelen misafirler İstanbul’a ayak uydurabilecek mi?

Dal Ailesi bir arada yaşamaya devam edebilecek mi?

Köye gelen yabancı kimlerin hayatını etkileyecek?

Gençlerin evlilik hayalleri gerçekleşecek mi?

Kahkaha dolu yeni bölümlerde başka neler olacak?

Tüm soruların cevabı yeni sezonda Kalk Gidelim'de!

KALK GİDELİM FRAGMAN