Kalkıştan 5 saniye sonra kaza yaptı!

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak üzerindeki kayınvalidesine ziyarete gelen Güler Işık (41) ziyaret sonrası 26 BV 602 plakalı aracına binerek evine dönmek için hareket etti. Araç 10 metre ilerledikten sonra sürücü henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybedince yandaki evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü araç içinde baygınlık geçirdi, kapı ve camlar açılamayınca olay yerine iftariye ekipleri çağrıldı. Ekipler adresi bulamayınca yaralı kadın dakikalarca araç içinde mahsur kaldı.

Sonunda polisler aracın kapısını açmayı başarırken, yaralı kadın acı çığlıkları içerisinde ambulansa bindirildi. Yaralı bayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar, evin duvarından da yıkılma meydana geldi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.