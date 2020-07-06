MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kalp damarları doğuştan ters olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya geldi
ABONE OL
06.07.2020 - 21:28 |

Kalp damarları doğuştan ters olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya geldi

Kalp damarları doğuştan ters olan ve solunum güçlüğü çeken 1,5 yaşındaki Ali Taymur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tedavi amacıyla Batman'dan ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Ailesinin yaşadığı Batman'da Ali bebeğin tedavisinin yapılamaması üzerine yakınları sosyal medya üzerinden yardım istedi. Bunun üzerine Bakan Koca, bebeğin Ankara Şehir Hastanesine getirilerek tedavisinin yapılması için talimat verdi.

Ali bebek ve annesi Hatice Taymur, Batman'dan ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Ali bebek, tedavisinin yapılabilmesi için ambulansla Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Kalp damarları doğuştan ters olan bebek ambulans uçakla Ankaraya geldi

Kalp damarları ters olarak doğdu

Doğuştan kalp damarları ters olan Ali Taymur, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mart ayında kalp ameliyatı oldu ve operasyonun ardından taburcu edilerek Batman'a gönderildi.

Bebeğin yaklaşık iki ay önce solunum güçlüğü olması nedeniyle ailesi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Ali bebek nefes borusu darlığı için üç operasyon daha geçirdi ancak solunum güçlüğü yaşamaya devam etti.

Kısa süreliğine kalbi de duran bebeğe Batman'daki özel bir hastanede müdahale edildi. Burada yoğun bakıma alınan bebeğin ailesine, çocuk nöroloji uzmanının takibinin uygun olacağı ve nefes alma güçlüğünün nedeninin üst seviyedeki hastanelerde araştırılabileceği bilgisi verildi.

Kalp damarları doğuştan ters olan bebek ambulans uçakla Ankaraya geldi

 

Galata Kulesi'nde restorasyon ertelendiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Kalp damarları doğuştan ters olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya geldi

Kalp damarları doğuştan ters olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya geldi

Sıradaki Haber