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20.04.2020 - 17:26 | | İHA

Kalp krizi geçiren adam kafasını yere vurarak hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Belediye meydanı üzerinde bir işyerinde meydana gelen olayda bir kişi kalp krizi geçirdi. Esnafın fark etmesi sonucu 42 yaşındaki Kadir Yılmazsoy hastane kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren adam kafasını yere vurarak hayatını kaybetti

Olay, Bursa İnegöl Yenice Mahallesi Belediye Meydanı üzerinde meydana geldi. Kasap dükkanında tek başına çalışan 42 yaşındaki Kadir Yılmazsoy biranda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Talihsiz adam yere düşmesi üzerine kafasından da yaralandı.

Yerde baygın yatan Yılmazsoy'u bir süre sonra esnaf arkadaşları fark etti. Hemen yardımına koşan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güveliğini alırken sağlık ekipleri ise şahsa müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçiren adamının hastanede yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, polis ekipleri işyerinde incelemede bulundular. Olayı duyan Yılmazsoy'un yakınları ise acile akın ettiler. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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