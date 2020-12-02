02.12.2020 - 17:21 | | DHA
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er, son yolculuğuna uğurlandı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde nöbet tutarken kalp krizi geçiren ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren er Mehmet Koç , Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
Er Mehmet Koç(20), Aralık ilçesine bağlı hudut karakolunda nöbet sırasında aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Koç'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Koç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Koç'un cenazesi, bugün memleketi Ankara'nın Kahramankazan ilçesine getirildi.
Koç için Kahramankazan Aşağı Karaören Camii'nde tören düzenlendi. Törene Koç'un ailesi, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Koç'un cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aşağı Karaören Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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