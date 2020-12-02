MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er, son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL
02.12.2020 - 17:21 | | DHA

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er, son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde nöbet tutarken kalp krizi geçiren ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren er Mehmet Koç , Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er, son yolculuğuna uğurlandı

Er Mehmet Koç(20), Aralık ilçesine bağlı hudut karakolunda nöbet sırasında aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Koç'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Koç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Koç'un cenazesi, bugün memleketi Ankara'nın Kahramankazan ilçesine getirildi.

Koç için Kahramankazan Aşağı Karaören Camii'nde tören düzenlendi. Törene Koç'un ailesi, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Koç'un cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aşağı Karaören Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplandıAşı ile ilgili son durum ne? Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor. Son dakika gelen habere göre; Bilim kurulu üyeleri Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının kimlere, nasıl bir sıralamayla nasıl yapılacağı stratejiyi belirleyecek. CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkentte bir binanın bodrum katında 68 köpek bulundu

Başkentte bir binanın bodrum katında 68 köpek bulundu

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Canlı yayında itiraf etti! Evli ve 5 çocuk babası 18 yaşındaki kızı kaçırdı

Canlı yayında itiraf etti! Evli ve 5 çocuk babası 18 yaşındaki kızı kaçırdı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet