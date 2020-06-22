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22.06.2020 - 16:43 | | DHA

Kalp krizinden yaşamını yitiren komiser yardımcısı toprağa verildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren komiser yardımcısı Fatih Perçin (44), toprağa verildi.

Kalp krizinden yaşamını yitiren komiser yardımcısı toprağa verildi

Gölcük’te dün evinde kalp krizi geçiren komiser yardımcısı Fatih Perçin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Fatih Perçin’in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Perçin’in cenazesi evinin önüne getirilerek dualar edilip, helallik alındı. Cenaze ardından Mimar Sinan Camii’nin yanında bulunan Tersane İlkokulu’nun bahçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Donanma Komutanlığı Ana Üst Komutanı Tuğamiral Levent Tezcan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Perçin’in ailesi, daire müdürleri, polis ve vatandaşlar katıldı.

Perçin’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kalp krizinden yaşamını yitiren komiser yardımcısı toprağa verildi

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