Kamp hayatı evlere sığdı

Koronavirüs salgınından dünya çapında en çok etkilenenler gruplardan biri de hayatını doğaya ve kampa adayanların oluşturduğu gezginler oldu. InterTurkey ailesinin sevilen yüzleri de bu dönemde yaşadıklarından ve hayatlarımız yeni normale döndüğü gerçekleştirecekleri planlarından bahsetti.

Gökhan Emre Akıl

‘Koronavirüs geçsin kaybolmayı özledim’

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu Gökhan Emre Akıl, fotoğrafçılıkla ilgileniyor. 90 ülke gören Akıl, “En çok Afrika’dan etkilendim. Su kuyusu projeleri yaptım ve sergiler açıp, geliri Afrika’ya aktardım” diyor. Akıl, karantinada spor yaptığını ve dizi izlediğini anlatıyor: “Bunların yanı sıra kitap okuyorum ve yabancı dilimi geliştiriyorum. Dünyanın kendine çekidüzen verme süreci diyorum bu döneme.”

Bilal Özdemir

‘Bitmesini bekliyoruz’

Bilal Özdemir, İstanbul’da yaşıyor. “Karantinadan yönettiğim InterTurkey gezginler gruplarında yoğun tempoda bir hayatım vardı. Kamp ve sosyal sorumluluk projelerinde öncelik sağlayıp, güzel işler yapıyordum. Kendimi bir ülkeye sığdıramazken şu an evde tehdidin bitmesini bekliyoruz” diyor ve ekliyor: “Salgın biter bitmez Bir Adım, Bir Yudum isimli Afrika’da su kuyusu projesini de hayata geçireceğiz.”

Ayça Aydın

‘Kadın her yerde kadındır’

Yüksek jeoloji mühendisi olan ve uluslararası ticaretle ilgilenen Ayça Aydın, yurt içi ve yurt dışı sosyal sorumluluk projeleriyle tanınıyor. ‘Kadın her yerde kadındır’ mesajını veren Aydın, arkadaşı Güntülü Yalçın ile hediye dayanışmasına imza atarak, Doğu illerindeki çocuklara hediyeler dağıtıyor. Karatinadayken şiir ve denemeler yazdığını aktaran Aydın, “Ülkemizdeki ilk vaka görünmeden önce İstanbul’dan Fethiye’ye taşındım. Sosyal medya yöneticiliği üzerine online sertifika programlarına katıldım. Ayrıca mutfakta tarifler geliştiriyorum ve örgü örüyorum” diyor.

Ferit Gudzevic

‘Evde çadır kurdum’

Ferit Gudzevic, 2006 yılından beri otostop çekip, kamp yapıyor. 24 ülke gezen Gudzevic, “Yazılım şirketinde çalışıyordum. İş yerim kapanınca özgürleşmeyi tercih ettim. Seyahatlerimi yolda çalışarak karşılıyorum. Otostopla gezip, çadırda yaşıyorum” diyor. Gudzevic, karantina günlerini şu sözlerle anlatıyor: “Kamp günlerimi özleyince televizyonda dünyadan herhangi bir yer açıp, evde kurduğum çadırımdan izliyorum. Ayrıca adımı taşıyan YouTube kanalıma içerik üretiyorum.” Gudzevic, yeni normalde otostopla Asya’da gezmediği ülkeleri göreceğini anlattı.

Çağla Pektaş

‘Hayalimde İtalya var’

Minnoş Gezgin lakaplı Çağla Pektaş, cam kemik hastası. 12 yaşına kadar geçirdiği 14 operasyonun ardından, doğaya dört elle sarılan Pektaş, “Gezginlere imrenmemle başladı her şey… En büyük yol arkadaşım tekerlekli sandalyem ve bir dostumla yola koyulup, Düzce’ye kampa gittim. Tek başıma 32 şehir gezdim” diyor. Pektaş, “Karantina günlerinde hayatımı kitap haline getiriyorum. Makaleler ve seyahatler üzerine yazıyorum. ‘Minnoş Gezgin’ adında bir YouTube hesabım var” diyor. Minnoş Gezgin, “Yeni normalde Muğla Köyceğiz’e gitmek istiyorum. Ayrıca hayalimde İtalya var” diyor.