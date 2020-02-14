Kamptan kampa göç ediyorlar!

İdlib’e üç koldan ilerlemeye çalışan rejim güçlerini engellemek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ederken rejimin Atarib bölgesine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle bu bölgedeki kamplarda kalan siviller yeni bir göçe başladı.



Çatışmaların bölgeye yaklaşmasıyla birlikte siviller Türkiye sınırına daha yakın bölgeye doğru harekete geçti.



Siviller tedirgin



İdlib’in güney hattından ilerleyen rejim güçlerini Sarmin, Kaminas ve Mastume bölgelerine yerleşen Türk askeri ile durduruldu. Bölgeden bu üç üsse büyük yığınak yapan Türk Silahlı Kuvvetleri sivilleri korumak için büyük bir çaba sarfediyor.



Çatışmaların bölgeye kayması ile birlikte İdlib’den bombardımanlar sonucu göç eden bu bölgelerdeki kamplara yerleşen siviller de tedirgin oldu. Atarib bölgesinde kurulan çadır kamplarda yaşayan siviller Türkiye sınırına daha yakın bölgelere doğru yeni bir göçe başladı.



Kaçıyorlar



Rejimin saldırı düzenlediği İdlib’in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan, zorunlu olarak göç etti. Evlerini terk eden siviller, araçlara alabildikleri eşyaları ile yola düşerek bombardımandan korunmaya çalışıyor.