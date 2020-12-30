Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri 2020 Araştırması” sonuçlandı. Toplam 518 kamu hastanesi ile gerçekleştirilen araştırmada, sonuçlar 2016 yılında yapılan araştırma ile karşılaştırıldığında, kürtaj hizmeti sağlayan hastane sayısında ciddi bir düşüşün yaşandığı görüldü.

2016 yılında yapılan aynı araştırmaya göre isteğe bağlı kürtaj hizmeti vermeyen hastane sayısı yüzde 12 iken, 2020’de bu oran yüzde 54’e yükseliyor. Sadece tıbbi zorunluluk halinde kürtaj hizmeti sağlayan hastane sayısı 2016’da yüzde 78 olarak kaydedilirken, bu oranın 2020 yılında yüzde 14’e düşmesi dikkat çekti.

Sadece 10 hastane

Kadir Has Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mary Lou O’Neil ve Kadir Has Üniversitesi Proje ve Etkinlik Koordinatörü Deniz Altuntaş’ın katılımıyla “Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri Araştırması”nın 2020 yılı sonuçlarını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan ve MHRS’ye göre Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü bulunan 504 kamu hastanesi ve 14 şehir hastanesi olmak üzere toplam 518 hastane ile iletişime geçilerek gizli müşteri telefon anketi uygulanan araştırmada, 223 hastaneye telefonlara cevap vermemesi nedeniyle ulaşılamadı.

Toplam 295 kamu hastanesi ile görüşülen 2020 araştırmasında, sadece 10 hastanede isteğe bağlı kürtaj hizmeti herhangi bir şart gösterilmeden sağlanıyor.

Yüzde 3’ünde hizmet var

Araştırmaya göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü bulunan kamu hastanelerinin yalnızca yüzde 3’ünde isteğe bağlı kürtaj hizmeti veriliyor. Yüzde 5’inde kürtaj hizmeti ‘isteğe bağlı şartlı bir şekilde’ sağlanırken, yüzde 54’ünde ise isteğe bağlı yapılmıyor. Yüzde 14’ü sadece tıbbi zorunluluk durumunda hizmet verdiğini ifade eden hastanelerden yüzde 5’i bilgi vermedi, yüzde 19’u ise bölüm ya da doktorun olmadığını belirtti.

Araştırmada, yedi hastanede evli bireylerin isteğe bağlı kürtaj hizmeti alabildiğini ancak resmen evli olmayan bekâr bireylerin isteğe bağlı kürtaj hizmeti alamayacağı belirtildi.

56 kentte kürtaj yapılmıyor

Araştırmaya göre; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 56 ilde isteğe bağlı kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi bulunmuyor.

İstanbul’da isteğe bağlı kürtaj yok!

Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri Araştırması sonuçlarına göre; Batı Marmara’da 2, Batı Anadolu’da 2, Akdeniz’de 1, Batı Karadeniz’de 1, Kuzeydoğu Anadolu’da 1, Ortadoğu Anadolu’da 2, Güneydoğu Anadolu’da 1 olmak üzere toplam 10 hastanede isteğe bağlı kürtaj hizmeti veriliyor. Ege, Doğu Marmara, Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz’de isteğe bağlı hizmet verilmezken, ayrıca merceğe alınan İstanbul’da ise isteğe bağlı hizmet veren hastane bulunmaması dikkat çekiyor.